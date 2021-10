Vos hits préférés de la semaine

La Tendance List est à retrouver chaque samedi entre 19h et 21h sur Tendance Ouest. C'est le classement de vos hits préférés.

Cette semaine, beaucoup de hits 2015 sont revenus dans le top 20 de la Tendance List, le classement de vos hits préférés. La présence de Kygo "Stole the show" est donc assez logique à la 3ème place. En tête du classement, il y a eu inversion de position pour Matt Simons et Justin Biber, respectivement nouveau premier et nouveau 2ème.

La meilleure progression de la semaine est pour Major Lazer qui gagne 12 places grâce à Lean On et parvient donc à être 4ème. La pire dégringolade revient à Mike Posner et "I took a pill in Ibiza": -10 places (15ème).

5) FRERO DELAVEGA Autour de moi (-2)

4) MAJOR LAZER Lean On (+12)

3) KYO Stole the show (+9)

2) JUSTIN BIEBER Love Yourself (-1)

1) MATT SIMONS Catch and release (+1)