Vos hits préférés de la semaine

La Tendance List est à retrouver chaque samedi entre 19h et 21h sur Tendance Ouest. C'est le classement de vos hits préférés.

En Mai ,fais ce qu'il te plait, et vous aviez envie de sang neuf, ça se sent! Le top 5 est bien chamboulée cette semaine, avec des titres relativement récents comparé à ces derniers mois. Vous avez choisi un nouveau numéro 1 en la personne de Matt Simons! Frero Delavega fait une entrée fracassante à la 2ème palce, et Boulevard des Airs complète le podium avec 11 places de gagnées! Alan Walker et Yall ferment la marche.

La meilleure progression est pour Frero Delavega "Autour de moi"(2ème) qui gagne... 17 places par rapport à la semaine dernière! La pire dégringolade est pour le titre "Lean On" de Major Lazer(22ème) qui perd 13 places.

5) YALL Hundred miles (-1)

4) ALAN WALKER Faded (+8)

3) BOULEVARD DES AIRS Bruxelles (+11)

2) FRERO DELAVEGA Autour de moi (+17)

1) MATT SIMONS Catch and release (+1)