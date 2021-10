Vos hits préférés de la semaine

La Tendance List est à retrouver chaque samedi entre 19h et 21h sur Tendance Ouest. C'est le classement de vos hits préférés.

Vous pouvez voter de 2 façons:

*Rendez-vous sur la Tendance List et votez pour les titres présents dans le classement

*Rendez-vous sur Tendance Ouest et soutenez les derniers hits diffusés sur l'antenne. Allez dans l'historique des titres diffusés et cliquez sur le hit que vous venez d'entendre ou plus loin dans les archives.

Cette semaine, ça ne bouge pas beaucoup, vous restez sur vos acquis. Le podium est rigoureusement identique à la semaine dernière avec dans l'ordre Kygo, Jason Derulo et Lost Frequencies. La 4ème place est cette semaine occupée par Matt Simons (+1) et Major Lazer revient dans le top 5 (+5).

La meilleure progression de la semaine est partagée encore une fois par 2 titres: "Ton visage" de Frero Delavega (12ème) et "Cake by the ocean" de DNCE (21ème) gagnent 9places. Deux titres partagent aussi la pire dégringolade Mike Posner "I took a pill in Ibiza" (15ème) et "This Girl" de Kungs (16ème) ont perdu 7 places

5) MAJOR LAZER Lean On (+5)

4) MATT SIMONS Catch and release (+1)

3) LOST FREQUENCIES Reality (=)

2) JASON DERULO Want to want me (=)

1) KYGO Stole the show (=)