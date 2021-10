Vos hits préférés de la semaine

La Tendance List est à retrouver chaque samedi entre 19h et 21h sur Tendance Ouest. C'est le classement de vos hits préférés.

Vous pouvez voter de 2 façons:

*Rendez-vous sur la Tendance List et votez pour les titres présents dans le classement

*Rendez-vous sur Tendance Ouest et soutenez les derniers hits diffusés sur l'antenne. Allez dans l'historique des titres diffusés et cliquez sur le hit que vous venez d'entendre ou plus loin dans les archives.

Cette semaine, il y a eu un gros boulversement dans le top 5! Seuls 2 artistes restent dans le top 5, à savoir Kygo et Jason Derulo qui prend la tête de la tendance list après plusieurs semaines de domination de Lost Frequencies. Ce dernier est donc carrément ejecté du top.

La meilleure progression est attribuée à Julian Perretta (5ème) qui apparait dans ce top grâce à 9 places de gagnées par rapport à la semaine dernière! . La pire dégringolade revient à Coldplay (22ème) qui chute de 12 places avec Adventure of a lifetime.

5) JULIAN PERRETTA Miracle (+9)

4) YALL Hundred miles (+2)

3) KYGO Stole the show (=)

2) MATT SIMONS Catch and release (+5)

1) JASON DERULO Want to want me (+1)