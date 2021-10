L'Agenda en Normandie : lundi 23 mai

MANCHE

A partir de ce lundi et jusqu'à jeudi, c'est la 6ème édition Cinéma & Migrations au Cinémoviking de Saint-Lô. Au programme : projections de films et échanges autour de ce thème. L'entrée est à 5€ par soirée, un pass 3 projections à 14€ est également proposé. Retrouvez la programmation complète ICI

Vendredi et samedi, se tient la 4ème édition de Bulles de campagne à La Haye-du-Puits. Des animations gratuites pour découvrir le développement durable avec un village, un atelier, des balades, des surprises et diverses animations. Plus d'infos ICI

CALVADOS

Ce lundi, assistez à l'avant-première du film «Joyeuse fête des mères» avec Julia Roberts et Jennifer Aniston. En couple ou séparées, amoureuses, courageuses, maladroites, touchantes... À l'approche du jour de la fête des mères, découvrez les destins croisés de plusieurs filles, femmes, mères (et pères !) de famille. C'est ce lundi soir à 20h à l'UGC Ciné Cité de Mondeville.

Samedi, se tient la manifestation A Caen la fête. Place Bouchard à partir de 14h, des arts martiaux historiques, des jeux de société, des jeux vidéo et des jeux en bois. Et de 18h à 22h concert et soirée disco. C'est gratuit.

Ce vendredi c'est la 17ème édition d'immeubles en Fête, la traditionnelle fête des voisins en Normandie. L'idée est de resserrer les liens sociaux entre les habitants et les différentes générations. Retrouvez plus d'infos ICI

ORNE

Ce lundi, assistez au spectacle de Stéphane Guillon «Certifié Conforme» à Mortagne-au-Perche. C'est ce lundi soir à 20h30 au Carré du Perche de Mortagne. L'entrée varie de 13€ à 30€. Plus d'infos ICI

Dimanche, c'est la 2ème édition des dimanches après-midi à l'Aigle. Une course d'orientation à l'occasion de la fête de la randonnée dans l'Orne est organisée. Trouvez les balises dans la ville et faite un selfie devant. Rendez-vous, ce dimanche, à 13h30 sur la place de la mairie. Le départ sera donné à 14h. Pensez à vous inscrire.