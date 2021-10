L'Agenda en Normandie : vendredi 20 mai

MANCHE

C'est ce vendredi que débute la 16ème édition du Festival Papillons de Nuit dans le sud Manche, de 50 à 70 000 festivaliers sont attendus sur 3 jours. Dès 16h, retrouvez Tendance Ouest en direct du festival mais également tout le week-end de 16h à 19h.

Vendredi et tout ce week-end, c'est le 76ème Jumping de Sainte-Mère-Eglise. C'est un concours national avec des épreuves amateurs et professionnelles mais aussi des animations pour vos enfants. Retrouvez le programme complet sur la page Facebook de la Société Hippique de Sainte-Mère-Eglise.

Dimanche, rendez-vous à Montchaton pour une fête champêtre. De nombreuses animations seront proposées : randonnée VTT, tombola avec un vélo à gagner et divers lots, concours de vélos fleuris et modules d'initiation sur un parcours ludique pour les enfants et les ados. Rendez-vous, ce dimanche, sur la place de la salle des fêtes.

CALVADOS

Ce vendredi, c'est la 21ème nuit du blues au Zénith de Caen. BackStage et Chanson à Caen vous proposent un nouveau périple aux pays des blues. En ouverture, trois des meilleurs leaders caennais pour un bœuf qui s'annonce mémorable. C'est ce vendredi à 20h. L'entrée est à 19€.

Ce samedi, c'est la 2ème édition du Festival M&M à Ellon, au profit de personnes handicapées. De nombreux concerts seront organisés. Une scène extérieure et intérieure sont prévues. L'entrée est à 5€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Rendez-vous, ce samedi dès 15h30, à la salle socio-culturelle d'Ellon, entre Bayeux et Tilly-sur-Seulles.

ORNE

Ce samedi, c'est la 8ème édition de Pierre en Lumières à l'Aigle. L'histoire de Saint Martin de l'Aigle en 4 actes. Une découverte nocturne entre son et lumières de 21h à 00h, ce samedi. Spectacles toutes les ½ heures. L'entrée est libre. Les infos ICI

Dimanche, un rallye touristique auto-moto et tous véhicules à moteur est organisé à Carrouges. Entre copains, en famille ou en solo, rendez-vous à la salle polyvalente de Carrouges à partir de 8h. Le départ du rallye sera donné à 9h. Plus d'infos ICI