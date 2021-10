L'Agenda en Normandie : mardi 17 mai

MANCHE

Ce mardi, assistez au spectacle du célèbre dresseur de chevaux en liberté Jean-François Pignon. C'est ce mardi soir à 19h30 au Pôle Hippique de Saint-Lô. L'entrée est à 15€ pour les adultes, c'est 5€ pour les moins de 12 ans. Vous pouvez réserver vos places ICI ou les acheter directement sur place avant le spectacle.

Jeudi, assistez au spectacle «Les forçats de la route» à Saint-Lô. C'est du théâtre. Ce spectacle cycliste vous fera patienter en attendant l'étape du Tour de France dans la ville préfecture. C'est ce jeudi soir à 20h30 au Théâtre Roger Ferdinand. L'entrée est à 10€.

Vendredi et tout le week-end prochain, ce sera le 76ème Jumping de Sainte-Mère-Eglise, c'est un concours national avec des épreuves amateurs et professionnelles, mais aussi des animations pour vos enfants. Retrouvez le programme complet sur la page Facebook de la Société Hippique de Sainte-Mère-Eglise.

CALVADOS

Ce mardi, assistez à l'avant-première du film «X-Men : Apocalypse». Né il y a plus de 5000 ans en Egypte ancienne, Apocalypse est le premier mutant au monde. Sa capacité à changer d'apparence, sa force exceptionnelle, ses pouvoirs de télépathie et de téléportation, font de lui un dieu vivant. C'est ce mardi soir à 20h et à 22h à l'UGC Ciné Cité de Mondeville.

Vendredi, c'est la 21ème nuit du blues au Zénith de Caen. BackStage et Chanson à Caen vous proposent un nouveau périple aux pays des blues. En ouverture, trois des meilleurs leaders caennais pour un bœuf qui s'annonce mémorable. C'est ce vendredi à 20h.

ORNE

Samedi, c'est la 8ème édition de Pierre en Lumières à l'Aigle. L'histoire de Saint Martin de l'Aigle en 4 actes. Une découverte nocturne entre son et lumières de 21h à 00h. Spectacle toutes les ½ heures. L'entrée est libre. Les infos ICI

Dimanche, un rallye touristique auto-moto et tous véhicules à moteur est organisé à Carrouges. Entre copains, en famille ou en solo, rendez-vous à la salle polyvalente de Carrouges à partir de 8h. Le départ du rallye sera donné à 9h. Inscriptions obligatoires avant jeudi. Rendez-vous ICI