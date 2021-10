Idées loisirs en Normandie pour ce week-end du 14 et 15 mai

MANCHE

Tout ce week-end, c'est la première manche de la coupe de France de camion cross à Lessay. Plus de 400 camions surchauffés venus de toute la France assurent le spectacle. Des courses sont prévues toute la journée sur le circuit de la Manche.

Tout ce week-end, se tient à Cherbourg-en-Cotentin l'Odyssée du Jeu Vidéo. Au programme : rétrogaming, plus de 500 jeux sur consoles et PC, des bornes d'arcade, du cosplay, des tournois et de nombreux lots. Rendez-vous, samedi et dimanche, à la salle des fêtes de Cherbourg-en-Cotentin. L'entrée est gratuite. Les infos ICI

Deudeuch sous les pommiers c'est tout ce week-end et jusqu'à lundi à Coutances. Participez à la rencontre régionale de 2CV avec un rassemblement et prenez part à de nombreuses animations. Les infos ICI

A Granville, les puces nautiques et Granville fête la mer, se déroulent sur les quais du port du Hérel vendredi et tout ce week-end. Il s'agit de faire découvrir l'ensemble des loisirs nautiques, de monter à bord de bateaux, prendre la mer ou encore de vivre un moment fort avec un simulateur de catamaran. Retrouvez le programme complet ICI

Tout ce week-end et jusqu'à lundi, se tient la 4ème édition de Rout'Art 50. Les artistes de la Manche vous ouvrent gratuitement les portes de leurs ateliers pour un moment de partage. Venez rencontrer des peintres, des sculpteurs, des plasticiens ou encore des céramistes. Retrouvez les ateliers à visiter ICI

Ce samedi, l'association Walkart vous invite à son 2ème marché des créateurs à Querqueville. De 10h à 19h, profitez des expositions, des stands de ventes et des démonstrations. Et à partir de 21h concerts et DJ Set. L'entrée est gratuite pour le marché, c'est 2€ pour la soirée concerts. Rendez-vous, ce samedi, salle du Plat Chemin à Querqueville.

Ce dimanche, le tournoi des 10000 crampons fête sa 25ème édition à Saint-Lô. Organisé par le club du FC Saint-Lô, près d'un millier de jeunes footballeurs de 6 à 15 ans vont se rencontrer lors de cette journée. Le public est invité à soutenir les jeunes de 9h30 à 19h, plusieurs animations en dehors des terrains sont également prévues. Les infos ICI

Ce dimanche, c'est la 3ème édition des 8h de St Sauveur le Vicomte, de 9h à 17h, encouragez les cyclistes qui participent en solo, en duo, en trio ou à quatre lors de cette épreuve d'endurance. Plus d'infos ICI

CALVADOS

Pour ce week-end de la Pentecôte, venez découvrir les futurs stars du galop sur l'hippodrome de Deauville. Dimanche, assistez aux poules d'essai des poulains et des pouliches. De nombreuses animations sont aussi proposées. Toutes les infos ICI

Tout ce week-end, c'est la 2ème édition de la Fête du Printemps en centre-ville de Caen. Plusieurs espaces thématiques et de nombreuses animations sont prévues samedi et dimanche. Toutes les infos ICI

Tout ce week-end, c'est la 2ème édition du festival du sport du Bessin à Subles, Agy et Ranchy. De nombreuses animations sont attendues de 9h à 18h les deux jours : tournoi foot city, initiation au handball, tournoi de pétanque, découverte du tir à l'arc mais aussi des stands de jeux ludiques pour les enfants et bien d'autres animations.

Ce samedi, le SM Caen reçoit les Girondins de Bordeaux pour le compte de la 38ème et dernière journée de Ligue 1. Coup d'envoi de la rencontre à 21h sur la pelouse du Stade Michel d'Ornano. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com à partir de 20h45.

Dimanche et lundi, Aux Arts Citoyens s'invite au sein de l'entreprise Breuil à Caen. Au programme : démonstrations artistiques sur métaux avec la présence d'une quinzaine d'artistes. Une initiation soudure sera proposé et des concerts sont également prévus. L'entrée està 2€. Rendez-vous, au 33 rue du Marais à Caen.

Dimanche, la magie fait son show à Courseulles-sur-Mer. Au programme : grandes illusions, tours de magie, numéros de mentalisme et danses de cabaret. Un spectacle complet qui plaira aux petits comme aux grands. C'est ce dimanche à 16h, salle de l'édit. L'entrée est à 12€, c'est 7€ pour les moins de 12 ans.

ORNE

Tout ce week-end, c'est la 2ème édition des Percherines de Mai. Au programme : gastronomie, artisanat, produits du terroir et nature. Rendez-vous, samedi et dimanche, au Carré du Perche. Plus d'infos ICI

Tout ce week-end et jusqu'à lundi, c'est la 8ème édition des Camembertises. Un événement à vivre sur tout le territoire du Pays du Camembert avec comme objectif la promotion des richesses du pays. Profitez de nombreuses animations sur le thème médiéval. Le programme complet est à retrouver ICI

Tout ce week-end, se tient le salon du chiot à l'Anova d'Alençon. Au programme : des éleveurs naisseurs, des dizaines de races représentées, plusieurs centaines de chiots et de nombreux stands sur l'univers du chien. C'est samedi et dimanche de 10h à 18h30.

L'associaiton les Andain'ries avec la participation du Casino de Bagnoles-de-l'Orne vous propose le concert exceptionnel des Gipsy Kings. C'est ce samedi à 21h. L'entrée est à 27€. Pensez à réserver vos places dès maintenant auprès du Casino de Bagnoles-de-l'Orne.

Ce dimanche, nouvelles courses sur l'hippodrome de la Bergerie au Haras du Pin. 7 courses de plats et d'obstacles mais aussi de nombreuses animations pour les enfants comme des balades à poneys et des structures gonflables et de nombreux cadeaux à remporter.