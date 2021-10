Seine-Maritime : un pêcheur à pied décède, isolé par la marée

Il était 9h13 ce samedi 7 mai 2016, quand le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez a été alerté par un témoin, relayé par le Centre opérationnel d'incendie et de secours (CODIS) 76, que trois personnes parties à la pêche à pied entre Quiberville et Sainte-Marguerite (Seine-Maritime) se trouvaient en difficulté.

Surpris par la marée

Alors que les trois personnes passaient sur l'estran, l'une d’entre elles a fait un malaise. Ses deux compagnons de pêche ont appelé les secours. Problème, les trois personnes se sont retrouvées piégées par la marée montante et se sont retrouvées isolées en quelques minutes.

Tentative de réanimation vaine

L'hélicoptère de la Sécurité civile, Dragon 76, a immédiatement était dépêché sur la zone et a entrepris le treuillage de la première victime inconsciente suite à son malaise. Celle-ci a été transportée sur la plage, afin d'être prise en charge par les sapeurs-pompiers qui ont alors commencé une procédure de réanimation. Les deux autres pêcheurs piégés ont était pris en charge par l'hélicoptère et ramenés sur la terre ferme.

La victime inconsciente a ensuite été transférée vers l’hôpital de Dieppe (Seine-Maritime) où les secours n'ont pu que constater son décès. Son âge et les circonstances exactes de sa mort restent pour l'heure inconnues.

De nombreux drames lors des grandes marées

Les accidents de ce type sont hélas récurrents en Normandie lors des grandes marées. En avril 2016, les secours avaient par exemple sauvé 4 personnes encerclées par les eaux à Agon-Coutainville (Manche). Idem à Ouistreham (Calvados) quelques semaines plus tôt : là, deux enfants s’étaient retrouvés en difficulté. Quelques jours avant, toujours à Ouistreham, un homme avait également trouvé la mort.

A SAVOIR. Si vous êtes victime ou témoin d'un incident en mer, contactez le 196.