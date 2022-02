Rouen. En Seine-Maritime, un pêcheur à pied coincé par la marée et sauvé par un hélicoptère

Il est un peu plus de 19h, ce jeudi 29 septembre 2016, quand un homme appelle la gendarmerie. Il est parti pêcher à pied avec un ami, à Saint-Jouin-Bruneval, près d'Etretat (Seine-Maritime). Mais il n'a plus de nouvelles de ce dernier depuis plus de deux heures. Or, la nuit tombe.

Coincé par la marée montante

L'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 76 est dépêché et des pompiers-plongeurs sont dépêchés sur la zone. Les gendarmes, eux, prennent contact avec l'appelant, déjà en relation avec le Cross Jobourg (Manche). Ce dernier indique qu'un restaurateur surplombant la falaise a repéré le pêcheur recherché : il est coincé, avec son épuisette, sur une petite plage formée par la marée montante.

Dragon 76 peut alors intervenir et sauve le pêcheur à pied.

