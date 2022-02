Le Havre. Un marin transporté par hélicoptère à l'hôpital

Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg (Manche) a été alerté, le mardi 22 octobre 2019, vers 20h45, par le navire de pêche Notre-Dame de Foy. En cause, un membre de son équipage blessé à une jambe. Le navire était au large du Havre (Seine-Maritime). Après consultation téléphonique, les secours ont décidé l'évacuation du marin. Le CROSS a alors engagé l'hélicoptère Caïman de la Marine nationale. La victime a été hélitreuillée à bord de l'hélicoptère à 22h08 et transférée à l'hôpital Jacques Monod du Havre où elle a été prise en charge par les équipes médicales.

