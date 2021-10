Idées loisirs en Normandie pour ce week-end du 7 et 8 mai

MANCHE

Tout ce week-end, rendez-vous à Lessay pour les portes ouvertes de l'espace des sports mécaniques. Des démonstrations sont organisées, l'occasion de découvrir l'école de parachutisme, les clubs d'ULM et d'aviation ou encore de prendre vos premières leçons de pilotages de karting.

Tout ce week-end, le parc du château des Ravalet accueille la 7ème édition de Presqu'île en fleurs. Une quarantaine de pépiniéristes présente ses roses anciennes, ses orchidées ou ses herbes aromatiques en tout genre. Des animations variées, quiz, expositions et jeux concours sont proposés autour de ce thème. C'est samedi et dimanche de 10h à 19h. L'entrée est gratuite.

Tout ce week-end, ce sont les courses de cote, les teurses d'Hébécrevon-Thereval-Agneaux. De nombreux pilotes venus de toute la France sont attendus. L'entrée est à 8€ le samedi, c'est 12€ le dimanche et 16€ si vous souhaitez venir les deux jours.

Samedi, c'est la folie des années 80 à Saint-James. Concert avec Cookie Dingler, Début de Soirée et Jean-Pierre Mader. C'est ce samedi à 21h30 à l'Espace le Conquérant de Saint-James. Les places assises sont à 21€. Retrouvez plus d'infos ICI

CALVADOS

Abasto Tango vous invite au 2ème festival international Normandie Tango vendredi, samedi et dimanche à Mondeville aux portes de Caen. 3 jours de fêtes avec des démonstrations de couples de renommée internationale. Rendez-vous à la nouvelle salle des fêtes Route de Rouen à Mondeville. Toutes les infos ICI

La ville de Vire organise sa traditionnelle foire des rogations. Une fête foraine est installée place du château avec une quarantaine de manèges pour petits et grands. Samedi, un feu d'artifice à l'écluse est prévu et dimanche une braderie, un vide-greniers et des animations sont attendues.

Tout ce week-end, c'est la 3ème édition du Normandy Beach Yoga à Juno Beach, la plage de Courseulles-sur-Mer. Toutes les infos ICI

L'association Bény Sk8 organise la 3ème édition du Bény-Bocage Bowl Skate Camp. Un conteste de skate est attendu ce samedi, des concerts sont également prévus. Les enfants sont également à l'honneur avec une aire de jeux. L'entrée est gratuite.

ORNE

La ville de L'Aigle vous donne rendez-vous jusqu'à dimanche, pour sa 59ème édition des ''4 Jours de L'Aigle'' avec pour thème le Canada. De nombreuses animations sont prévues dont la Foire Expo. Le programme complet est à retrouver ICI

Samedi, se tient à Mortagne-au-Perche le DB Fest'. La programmation met en valeur la qualité de la scène locale. C'est ce samedi au Carré du Perche à 20h30. Les infos ICI

Samedi, un marché des producteurs de pays est organisé à Bretoncelles. L'occasion de découvrir et de déguster de bons produits locaux lors d'un repas proposé par «Fantine en cuisine». Erwan et Malou vous emmènent en balade au son de leur orgue de Barbarie. C'est ce samedi de 9h à 13h.

Dimanche, des courses de galop, de plat et d'obstacles sont organisées à l'hippodrome de la Bergerie au Haras du Pin. Des animations pour les enfants et un marché du terroir sont prévues tout au long de l'après-midi. Plus d'infos ICI