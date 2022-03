Une vingtaine d'étrangers en situation irrégulière interpellés ce lundi en Seine-Maritime

Vers 13h30, alors qu'un chauffeur de poids lourd britannique effectue une pause dans la zone industrielle de Saint-Étienne-du-Rouvray, il entend des bruit suspects à l'arrière de son camion. Rapidement, des voix et des coups se font entendre. Immédiatement, il prévient la police qui arrive sur place quelques minutes plus tard et découvre trois jeunes Irakiens en ouvrant les portes de la remorque, tous âgés de 19 ans. Ils ont ensuite été remis à la Police aux frontières de Rouen.

Au Havre, un appel au secours depuis un conteneur

Plus tard dans la journée, vers 19h30, c'est une association nantaise qui contacte les secours suite à la réception par leurs services d'un appel de détresse venant d'un réfugié qu'ils avaient aidé le weeke-nd dernier en lui fournissant un téléphone portable et un numéro à appeler en cas d'urgence. L'homme qui les a contacté serait bloqué dans un conteneur en compagnie de 15 autres personnes, parmi lesquelles se trouverait plusieurs femmes et enfants. Sans perdre un instant, l'association nantaise prévient la gendarmerie maritime qui entreprend une géolocalisation du téléphone. Cette opération technique permet de localiser le téléphone comme émettant depuis le port du Havre. Accompagné de la sécurité portuaire, les militaires de la gendarmerie maritime inspectent alors plusieurs conteneurs présent dans la zone géolocalisée et finissent par trouver le conteneur d'où s'échappe des appels à l'aide et des coups donnés sur les parois. Il est alors descendu par les employés du port de la pile où il était stocké. Une fois le scellé brisé, les gendarmes ouvrent alors la "prison d'acier" et découvrent 16 personnes, âgées de 8 à 46 ans, dont trois femmes et deux jeunes enfants.

Pris en charge par les sapeurs-pompiers, ils ne sont pas blessés et sont conduits à l'Hôtel de police du Havre. De nationalités afghane et iranienne, ils sont interpellés et remis à la Police aux frontières. L'appel au secours aura été pour eux salvateur. Partis de Nantes la veille, ils étaient bloqués dans le conteneur depuis près de 48h. Ce dernier, stocké provisoirement sur le port du Havre, devait embarquer à destination des Philippines.