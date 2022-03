Tendance Sports #196 : Volée historique, derby et Vice-Champion de France !

FOOT Ligue 1 : Le SM Caen s'est fait éparpiller par le PSG, samedi. Une défaite historiquement lourde pour les Caennais, défaite qui n'est pas du goût de Patrice Garande. Les réactions et le debrief, c'est ici !

PSG-SMC : Le debrief d'une défaite historique

FOOT Régional : Retrouvez tous les résultats et classements, en National, CFA2, DH, DSR et DHR, des ! Cette semaine, Matthias RESTOUT a répondu à nos questions quant à la course au maintien de son US Ducey en DH, équipe virtuellement relégable depuis hier.

L'intégrale foot régional

HANDBALL : Retrouvez tous les résultats du hand normand au niveau fédéral en plus cette semaine, que de la sortie de salle du derby tant attendu entre Rouen et Caen HB. Thomas LAMORA (Caen HB) était en direct après le 22-22 du jour...

Handball : Le derbief du derby en direct de Rouen

BASKET : Comme chaque dimanche, tous les résultats et classement du basket en Normandie et ce dimanche, le live était réalisé depuis Mondeville, où Romain LHERMITTE le coach de l'USOM, nous a confié toute sa satisfaction de voir ses joueuses déjà maintenues et prétendre désormais à la phase finale de LFB.

Basket : résultats et classements et Romain Lhermitte en interview

TENNIS de TABLE : C'est un des exploits de ce week-end sportif. Contre toute attente, le pongiste Romain LORENTZ est parvenu à se hisser en finale des Championnats de France, à Brest. Défait face à Stéphane Ouaiche, le Caennais est néamoins vice-champion de France. Il était avec nous à peine descendu du podium.

Tennis de Table, Lorentz vice-champion de France

LES INVITÉS de la SEMAINE : Des étudiants au service d'un club : Les Conquérants de Caen et d'un sport : Le Roller Hockey. Clémentine BERQUET et Antoine MAHAUX étaient en direct hier soir, pour nous présenter leur projet étude-sport en vue du quart de finale de Play-off N1 que vont disputer les Caennais face à Riis-Orangis, ce samedi 23 avril à 19h30 à la Halle aux Granges. Une vraie intiative gagnant-gagnant.

Les invités de la semaine : Roller Hockey et études alliés !

Bonus, "MON TOUR de FRANCE" : Cette semaine, c'est Quentin VALOGNES, cycliste diabétique du Team Novo Nordisk qui s'est prêté au jeu des souvenirs de Grande boucle.