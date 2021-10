Montivilliers. Tennis : l'Open national de Montivilliers

L'Open national de Montivilliers (Seine-Maritime) est organisé par le club de tennis de la ville, le GMT Montivilliers. La phase finale se dispute samedi 3 et dimanche 4 février 2018.

Chez les hommes

Onze joueurs classés ont répondu à l'invitation du GMT Montivilliers : Maxime Tabattruong (n°44), Romain Jouan (n°47), Alexis Musialek (n°48), Jules Marie (n°52), Jules Okala (n°53), Julien Obry (n°59), Josselin Ouanna (n°62), Alexandre Penaud (n°79), Louis Quennessen (n°83), Ronan Joncour (n°93) et Robin Cocouvi (n°96). Écoutez Nicolas Poissonnière, le président de GMT Montivilliers :

Chez les femmes

L'Open de Montivilliers accueille une joueuse classée nationale en cette année 2018 : Alice Bacquie (n°50). À noter également la présence d'une négative : Alice Robbe (-15). La joueuse est bien connue en Normandie. La Manchoise est une des perles du club de Mondeville (Calvados) qui évolue en Nationale 3. Elle s'est lancée sur le circuit féminin à l'automne 2017.

Open national de Montivilliers - GMT Montivilliers, rue Henri Matisse à Montivilliers – Gratuit – Phase finale : samedi 3 février 2018, le matin à partir de 9h et l'après-midi à partir de 14h ; dimanche 4 février 2018, le matin à partir de 9h et l'après-midi 13h30 (finale femme) et 15h (finale homme).

