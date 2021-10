Tendance Sports : Exploits du SM Caen (Foot) et de Mondeville (Basket), Golf-handisport et Cyclocross au programme !

Ce dimanche 6 novembre 2016, le sport normand a vécu deux superbes exploits, avec Caen qui a battu Nice en football (1-0) et Mondeville qui est allé l'emporter dans les Landes en Basket (78-76). Au menu également, tout le football normand, les résultats du week-end, le live depuis le Caen TTC avec Romain Lorentz et pour terminer, la présentation de la 2e manche de Coupe de France de Cyclocross et la découverte de la semaine : le handi-golf, à Saint-Martin d'Aubigny (Manche).