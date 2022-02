Saint-lô. Multisports : Les principaux résultats de ce samedi soir 25 février

La 27e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche 26 février 2017. Le Stade Malherbe de Caen (16ème) est à Saint-Étienne (6ème).

Les Caennais ont pris une belle bouffée d'air en début de semaine en battant Nancy à domicile 1-0. Mais à l'image de tous ses coéquipiers, le défenseur central Jordan Adéoti a bien conscience que ce succès ne suffit pas.

Jordan Adéoti Impossible de lire le son.

Les Caennais qui se doivent d'enchaîner une série de résultats positifs pour se retrouver dans une situation plus confortable.

Les autres matchs de Ligue 1, ce samedi soir, le leader Monaco s'est imposé à Guingamp 2 à 1 confirmant ses ambitions pour le titre. Monaco a trois points d'avance sur le second Nice et six sur le PSG le 3ème, qui se rend à Marseille 7ème, pour le traditionnel classique en match de clôture de cette 27ème journée du championnat de Ligue 1.

CFA (Gr.B) : Avranches touche le fond après sa défaite 2 à 1 face à un mal classé Dreux.

Basket :

N1M ; le Caen Basket Calvados invicible ! 10e victoire consécutive pour le leader 72 à 57 à Orchies.

N2M ; défaite de Cherbourg, 66 à 75 face au leader de la Charité-sur-Loir, Cherbourg est 6ème.

N1F ; La Glacerie s'incline 53 à 67 à Franconville après une belle série de 5 matchs consécutifs sans défaite. La Glacerie est 4ème. Défaite de Ifs 56 à 61 à Voiron, Ifs est 6ème.

N2F ; Très large victoire des Alençonnaises 81 à 42 face à Gravenchon. Alençon est 4ème, défaite de Mondeville 62 à 72 face à Sceaux, Mondeville est 10ème,