L'Agenda en Normandie : lundi 11 avril

MANCHE

A partir de ce lundi et jusqu'à samedi, se tient la 9ème édition du Festival Festi Récré. C'est un festival qui s'adresse aux enfants de moins de 12 ans et à leur famille. Retrouvez le programme complet et les infos pratiques sur ICI

A partir de ce mardi et jusqu'à samedi, c'est le festival des escales urbaines à Equeurdreville-Hainneville. Au programme : une soirée ciné hip-hop, une battle de danse hip-hop, le concert des French Caen Camps, un contest de BMX mais aussi des stages autour des pratiques urbaines. Retrouvez toutes les infos ICI

A partir de jeudi et jusqu'à dimanche, se tient la 3ème édition du salon du camping-car et de la caravane sur l'hippodrome de Cherbourg-La Glacerie. 100 véhicules neufs et d'occasion seront exposés. Le salon sera ouvert de 10h à 19h et l'entrée sera gratuite.

CALVADOS

Tout ce week-end, assistez au spectacle équestre et aérien «Pegase et Icare» au Zénith de Caen. Retrouvez sur la piste et dans les airs 40 chevaux de la prestigieuse cavalerie d’Alexis Gruss, plus de 20 écuyers et acrobates mais aussi un orchestre live de 10 musiciens et une chanteuse. C'est samedi à 20h et dimanche à 15h. L'entrée varie de 25€ à 70€.

Dimanche, assistez à l'avant-première du film d'animation «Robinson Crusoe». Un jeune perroquet vit sur une île paradisiaque avec d'autres animaux. Il rêve de quitter son île pour découvrir le reste du monde. C'est ce dimanche à 11h15 au cinéma Pathé des Rives de l'Orne.

ORNE

Mardi, assistez à l'avant-première du film «Tout pour être heureux» avec Manu Payet et Audrey Lamy. Après 10 ans de mariage, Antoine quitte Alice pour une histoire sans lendemain. Il se retrouve à assurer la garde de ses deux filles. C'est ce mardi soir à 20h au Méga CGR de Saint-Saturnin.

Le printemps à la ferme dans l'Orne c'est tout ce week-end. De nombreux agriculteurs du réseau Bienvenue à la Ferme de Normandie vous ouvrent grand leur ferme pour en faire un terrain de découverte pour les petits et les grands. Vous pourrez assister à la traite des vaches ou à la naissance des poussins. Plus d'infos ICI