Idées loisirs en Normandie pour ce week-end du 9 et 10 avril

MANCHE

Jusqu'à la fin du mois, le comité régional de tourisme de Normandie vous propose son opération "Au Printemps la Normandie se Découvre". Pour en profiter, retrouvez toutes les infos ICI

Ce week-end, le 2ème salon Creakid'z accueille toute la famille à Carentan. Au programme : ateliers créatifs et jeux de construction. Rendez-vous samedi et dimanche au gymnase le Haut Dick à Carentan entre 10h et 19h. L'entrée est à 2€ pour les 2 ans et plus.

Dimanche, c'est la 6ème édition de Mômes en Fête à Jullouville. Une journée dédiée aux enfants de 0 à 14 ans. Ils sont invités à venir passer un agréable moment au travers d’activités ludiques, manuelles et sportives. Des structures gonflables et pleins d’autres surprises seront également proposées. Rendez-vous de 10h à 18h dans la salle des Mielles.

Dimanche, c'est la 4ème édition de l'Enduro du R4C à la base de loisirs de la Lande Saint Gabriel à Tourlaville. Au programme pour les compétiteurs 6 spéciales – 30 km et pour ceux qui souhaitent découvrir l'enduro 4 spéciales – 20 km, retrouvez toutes les infos et les inscriptions ICI

CALVADOS

Jusqu'au 1er mai, la Foire de Pâques s'installe au parc des expositions de Caen. Retrouvez toutes les infos sur la page Facebook de la Foire de Pâques à Caen.

Tout ce week-end, un salon de vente de chiots et de chatons est organisé à Caen. Vous y verrez une partie expo, le village des chiots et de quelques chatons mais aussi des accessoires tendances. Rendez-vous, samedi et dimanche, de 10h à 18h au parc des expositions de Caen. L'entrée est à 6€, c'est 3€ pour les moins de 11 ans et c'est gratuit pour les moins de 3 ans.

Samedi, il y a du football. Le SM Caen reçoit Lorient pour le compte de la 33ème journée de Ligue 1 sur la pelouse du Stade Michel d'Ornano. Coup d'envoi de la rencontre à 20h. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest dès 19h45 et en live-tweet sur tendanceouest.com

ORNE

Jusqu'à dimanche, se tient à Alençon le Festival Culture(s). Cette année il fait la part belle aux femmes et prend pour nom «Culture(s) Elles». Au programme : des expositions, des rencontres, des ateliers, des films, des concerts et des spectacles. Plus d'infos ICI

Tout ce week-end, une bourse aux minéraux fossiles et météorites est organisée à l'Aigle. Au programme : achat, vente et échange. Une exposition de météorites avec conférences seront également proposées à 11h et 15h. Rendez-vous, samedi et dimanche, de 10h à 18h dans la galerie marchande, Place Boislandry.

Le Night tuning club 61 organise une nouvelle édition de son meeting de tuning à Vimoutiers. Des véhicules de toute la France se réunissent dans l'Orne. C'est tout ce week-end sur le parking stabilisé de Vimoutiers de 9h à 00h ce samedi et de 9h à 18h ce dimanche.

Dimanche, Tinchebray Cyclo organise «la rando VTT de l'Egrenne» au départ de la foire de Tinchebray. Des parcours de 23 km, 30 km et 40 km seront proposés. C'est ouvert à tous. C'est 3€ pour les licenciés FFCT et 5€ pour les autres. Le port du casque est obligatoire. Les inscriptions se feront sur place le jour même.