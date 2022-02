M Pokora, victime de harcèlement par une groupie

"Je suis venue de Washington pour vous." lui déclare-t'elle alors qu'elle était présente à tous ses concerts. Matt ne croit pas une seule seconde à cette histoire, mais n'y prête pas non plus une attention particulière. Sauf que peu de temps après, les voisins de la star remarquent une personne étrange, à l'attitude suspecte, rôder dans les environs. Ces derniers vont le mettre en garde : Il s'agissait de Melissa.





Elle est parvenue à trouver l'adresse exacte du domicile de M. Pokora afin d'espionner ses moindres faits et gestes. Interpellée dans la soirée après que la star ait appelé la Police, la jeune femme a été hospitalisée. Les psychiatres ont diagnostiqué une "altération du discernement", autrement dit la jeune femme est potentiellement dangereuse. Elle a été internée par la suite dans l'infirmerie psychiatrique de la préfecture, là où sont enfermés les suspects considérés comme les plus dangereux psychologiquement...