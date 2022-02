L'Agenda en Normandie : vendredi 1er avril

MANCHE

Vendredi et tout ce week-end, c'est le salon «Autour du Handicap» à la Cité des Sports de Granville. Découvrez de nombreux exposants, des innovations et des informations. Le salon est gratuit et ouvert à tous. Le parrain de ce salon, Frédéric Zeitoun, proposera ce samedi soir une représentation de son spectacle à l'Archipel de Granville.

Ce samedi, rendez-vous à Cherbourg-en-Cotentin, sur la place du Général de Gaulle, pour l'édition 2016 du Carnaval. Au programme dès 14h : atelier maquillage, déambulations, concerts, vente de déguisements et de friandises. Plus d'infos ICI

CALVADOS

Tout ce week-end, c'est la 15e édition du Festival de la BD à Hérouville-Saint-Clair. 40 auteurs seront présents. Une expo, des performances graphiques et des animations diverses seront proposées. C'est samedi et dimanche à La Fonderie d'Hérouville.

Ce samedi, assistez au concert du phénomène Nekfeu au Zénith de Caen. Sortie en juin dernier, son album a battu des records historiques en connaissant le meilleur démarrage de vente d’albums digitales en 2015. C'est ce samedi à 20h. L'entrée varie de 35€ à 40€. Plus d'infos ICI

ORNE

Jusqu'au 9 avril, se tient la 9ème édition du Festival des Trop Petits à Argentan. Ce sont les 6mois-5 ans qui sont visés. Cette journée spéciale se déroule lundi prochain de 14h à 18h. Plus d'infos ICI

Ce samedi, l'Hôtel du département à Alençon accueille la 1ère édition du Festival Lik'Orne. Un événement organisé par Six One, la marque locale de vêtements en coton 100% bio. Au programme, concerts, expositions, dédicaces, activités sportives et ludiques, chasse aux œufs, découvertes, shopping et restauration pour une journée inoubliable dans les jardins du Quartier Lyautey de 10h à 21h. L’entrée est gratuite.

Nouveauté à l'Aigle, à partir de ce dimanche, retrouvez le nouveau marché alimentaire le dimanche matin de 9h à 13h. Vous y trouverez des fruits et légumes, épicerie fine, produits bio, viandes, poissons et fromages. Rendez-vous, dimanche, Place de la Halle à l'Aigle.