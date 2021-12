CINEMA Seul contre tous, un biopic qui n'emballe pas

Je vous parle aujourd'hui d'un biopic avec Will Smith « Seul contre tous ».



Ce film est un biopic, donc est grandement inspiré de faits réels. Nous apprenons de manière surprenante que ce n'est qu'en 2002 que la preuve scientifique a été apportée pour dire que se cogner la tête à haute vitesse et tomber régulièrement sur celle-ci pouvait déglinguer le cerveau...

Ca ne fait même pas 15 ans ! Voilà ce qui m'a scotchée sur mon siège.

Le reste est beaucoup moins palpitant. Le film est plutôt calibré pour un public américain je pense. Déjà cela parle de football américain, ce sport qui est confidentiel sur le reste de la planète. Si c'est l'aspect sportif qui avait été le sujet principal, alors il y aurait eu de grandes chances d'être captivé par le sujet. Mais là on reste en marge, c'est plus l'aspect grosse machine du divertissement avec des milliards de dollars que l'on traite. Et régulièrement , on voit à l'écran « Pas touche au football », « c'est le sport le plus merveilleux, tu n'as pas le droit d'en dire du mal', c'est une ambiance cour de récré de riches qui nous est montrée. Et ce n'est pas très prenant. Il y a aussi un côté très patriote avec des phrases grandiloquentes sur la puissance des Etats-Unis et la presque déification de l'Américain.



Le combat du Dr Omalu dans sa quête de vérité est très juste. Dans le film, une analogie avec l'industrie du tabac qui a longtemps renié et dénigré les effets secondaires mortels de ses produits est particulièrement bien choisie. Le combat de David contre Goliath est aussi pertinent. Mais cela méritait-il d'en faire un film ? Un documentaire aurait été tout aussi pertinent. Alors oui, le public n'est pas aussi touché que quand Hollywood s'en mêle. Mais j'ai eu le même problème avec ce film qu'avec Joy. Les acteurs sont bien dans leurs rôles, l'histoire est belle, mais la montrer au cinéma est superflu.

Le rythme d'un film a besoin de vivre, d'avoir du drame, de l'émotion, de la passion, parfois de l'action. La réflexion seule ne suffit pas ou alors il faut vraiment que le message soit incroyable. Or là, c'est intéressant mais sans plus.

Seul contre tous est un film sans grande envergure, qui est assez linéaire. Pas réellement de faute de goûts à souligner, mais un sujet mal choisi qui ne tient pas en haleine dans une salle obscure. Seul contre tous, un film dispensable, en ce moment au cinéma.