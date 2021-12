Tennis de table : le SPO Rouen arrache le nul face à Caen

Serré, ce match devait l'être. Serré, il le fut. Après l'aller qui avait débouché sur un match nul (3-3), rebelote ce mercredi soir au Kindarena. Aucune surprise dans l'équipe cannaise : Xavier Renouvin aligne Patrick Baum, Jakub Kleprlik et Romain Lorentz. Le coach rouennais Eric Varin doit quant à lui faire sans Ruiwu Tan, blessé aux championnats du monde, et titularise Konstantinos Papageorgiou, le joker grec du SPO. Wei-Dong Shi et Jesus Cantero complètent l'équipe.

Lors du premier match, Patrick Baum affronte Jesus Cantero. A l'aller, le second avait failli déjouer les pronostics en s'inclinant au cinquième set après avoir obtenu des balles de match. Cette fois-ci, si l'Espagnol du SPO remporte bien le premier set, il ne peut rien face à la régularité de l'Allemand qui s'impose facilement lors des trois manches suivantes.

Papageorgiou en forme, Wei-Dong Shi déjoue

Konstantinos Papageorgiou entre ensuite en scène face à Jakub Kleprlik. Le Grec maîtrise bien les vélléités du Caennais et s'impose assez aisément en quatre manches en perdant tout de même le troisième set. Les deux équipes sont alors à égalité.

La rencontre entre Wei-Dong Shi et Romain Lorentz s'annonce déjà décisive. Sur le papier, les deux joueurs sont proches. Cela se confirme à la table. Mais si le Chinois du SPO mène largement dans chacune des manches, il se fait systématiquement rejoindre pour s'imposer 11-9, 15-13, 12-10.

L'exploit de Cantero, Dong fait le boulot

A l'entracte, le Caen TTC mène 2-1 et prend le large au retour de la pause avec la victoire de Patrick Baum face à Konstantinos Papageorgiou (3-1). Le Grec avait pourtant égalisé à une manche partout en menant jusqu'à 10-0 ! Le Caen TTC est alors à un match de la victoire tandis que le SPO Rouen ne peut qu'espérer le match nul.

Dans l'avant-dernière rencontre, Jesus Cantero part très mal face à Romain Lorentz et perd les deux premiers sets 11-2 11-9. Mais, magie du derby, il jette ses derières forces dans la bataille pour remporter les trois manches suivantes 11-7 11-7 11-9.

Dans l'ultime match, Wei-Dong Shi ne fait qu'une bouchée de Jakub Kleprlik (11-6 11-7 11-7) et offre le match nul à son équipe. Un score qui n'arrange ni Rouen, toujours lanterne rouge, ni Caen, qui reste scotché à l'avant-dernière place.