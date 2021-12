Tennis de table : ce que nous réserve le derby Rouen-Caen au Kindarena

Spectacle garanti ce soir au Kindarena. Dans une salle comble, où vont se masser plus de 1000 spectateurs (une première pour la Pro A depuis 2002-2003), Rouen et Caen vont se livrer une bataille acharnée. Rouen pour se rapprocher de leurs adversaires du soir et croire au maintien, Caen pour distancer la lanterne rouge et se garantir un avenir en Pro A.

Suivre l'exemple du match aller

Au match aller, les deux équipes s'étaient séparées sur un match nul (3-3) après des rencontres toutes plus serrées les unes que les autres. Les leaders rouennais et caennais, Ruiwu Tan et Patrick Baum, avaient remporté leurs deux matchs non sans mal. Jesus Cantero, pour le SPO, était passé tout près de l'exploit en ne convertissant aucune de ses balles de match face à Baum. Le public, survolté, avait applaudi à tout rompre la performance des six acteurs. Ce devrait être une nouvelle fois le cas ce soir.

Jesus Cantero toujours survolté

Mais depuis le match aller, les formes des uns et des autres ont quelque peu changé. Côté rouennais, Ruiwu Tan n'a pas confirmé ses bonnes dispositions initiales. Et s'il emmène bien souvent ses adversaires jusqu'au cinquième set décisif, il manque de tranchant dans la dernière ligne droite. Jesus Cantero, lui, continue de surprendre grâce à son coup droit surpuissant et à ses prises de risques maximales. Enfin, Wei-Dong Shi, après un début de saison très hésitant, ramène presque à chaque fois un point à son équipe. Le Grec Konstantinos Papageorgiou, joker rouennais, pourrait aussi être aligné ce soir.

Patrick Baum marque le pas

Côté caennais, le leader Patrick Baum n'est plus tout à fait le même. Longtemps invaincu, il marque un peu le pas ces derniers matchs et pourrait bien être prenable ce soir. Sa méforme relative est cependant compensée par la montée en puissance de Jacub Kleprlik. Le Français Romain Lorentz complète le trio.

Retrouvez l'interview du coach de Rouen Eric Varin ici et celle du coach caennais Xavier Renouvin ici.

Pour rappel, les forces en présence

À Caen :

Patrick Baum, n°11 fr

Romain Lorentz, n°29 fr

Jacub Kleprlik, n°43 fr

À Rouen :

Ruiwu Tan, n°19 fr

Wei-Dong Shi, n°37

Jesus Cantero, n°50 fr

Konstantinos Papageorgiou, n°59 fr