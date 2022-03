Tennis de table : le SPO Rouen vers une première victoire à domicile ?

Retour au gymnase Colette Besson pour les hommes d'Eric Varin. Après un dernier match à domicile disputé au Kindarena, le 15 mars dernier face à Caen, les pongistes normands reviennent à une configuration plus habituelle. Mais nul doute que les supporters seront toujours au rendez-vous pour pousser leurs joueurs face à Jura-Morez, 7e du championnat et six points devant Rouen.

Eric Varin peut compter sur le regain de forme de son leader, Ruiwu Tan (n°20), auteur de deux victoires lors de son dernier match face à Istres et des bonnes performances actuelles de Wei-Dong Shi (n°38). Quant à Jesus Cantero (n°48), nul doute qu'il saura une nouvelle fois se transcender pour endosser les habits de leader mental de son équipe et faire déjouer les pronostics. Eric Varin pourrait également aligner Konstantinos Papageorgiou (n°58) qui avait fait bonne impression face à Caen avec une victoire et une défaite avec les honneurs face à Patrick Baum.

En face, Jura-Morez peut compter sur son leader Quadri Aruna (n°7), qui avait remporté ses deux matchs à l'aller (face à Ruiwu Tan et Jesus Cantero pour une victoire finale 4-2 de Jura-Morez). Attention également à Wang Zhen (n°21), qui avait également fait carton plein en novembre dernier. Zhiwen He Chang (n°23) devrait compléter le trio du Jura, lui qui s'était incliné deux fois à l'aller.

Les forces en présence :

A Rouen :



Ruiwu Tan (n°20)

Wei-Dong Shi (n°38)

Jesus Cantero (n°48)

Konstantinos Papageorgiou (n°58)

A Jura-Morez :

Quadri Aruna (n°7)

Wang Zhen (n°21)

Zhiwen Chang (n°23)

Pratique. Mardi 19 avril, dès 19h15, gymnase Colette Besson, rue Chanzy à Rouen.