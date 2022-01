Tennis de table : le SPO Rouen tout proche de sa première victoire à Istres

Le SPO Rouen affiche un net regain de forme ces derniers temps. Après un joli match nul arraché au Kindarena face à Caen, les Normands ont de nouveau partagé les points à Istres. Et cette fois-ci, les Rouennais sont même passés tout près d'une première victoire dans ce championnat.

Le premier match donne le ton : Wei-Dong Shi (n°38) tient tête au leader istréen Omar Assar (n°7) et mène deux sets à zéro avant de voir l'Egyptien revenir et remporter le match au cinquième et dernier set malgré la belle résistance du Rouennais.

Lors du second match, le leader rouennais Ruiwu Tan (n°21), de retour de blessure, arrache la victoire à la belle face à Thiago Monteiro (n°33), et remet les deux équipes à égalité. Jesus Cantero (n°50) se présente ensuite face à Benjamin Brossier (n°45) maios il ne fait pas le poids face au jeune Français et rend les armes en quatre sets.

Un Ruiwu Tan époustouflant

Istres mène 2-1 à la pause mais les hommes d'Eric Varin n'ont pas dit leur dernier mot. Dans un match époustouflant, Ruiwu Tan, qui assume enfin son rang de leader du SPO, vient à bout d'Omar Assar en cinq sets, 17-15 à la belle. Carton plein pour le sino-croate du SPO, davantage habitué cette saison à s'incliner lors de ces matchs à rallonge.

Wei-Dong Shi ne fait ensuite qu'une bouchée de Benjamin Brossier (3-0) et donne au SPO Rouen un léger avantage avant l'ultime rencontre. Une avance que ne saura pas faire fructifier Jesus Cantero, en panne d'efficacité hier, qui s'incline 3-0 face à Thiago Monteiro.

Au classement, Rouen reste lanterne rouge, à trois points d'Istres et de Caen.