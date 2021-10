Tennis de table : le SPO Rouen à Angers pour sauver l'honneur

Le SPO Rouen, dernier de Pro A, se déplace ce mardi 3 mai à Angers, 4e ex aequo, pour la 16e journée de championnat. Un match sans enjeu, Angers n'ayant plus rien à jouer et le SPO étant (presque) certain de descendre en Pro B.