Tennis de table : le derby Rouen-Caen à guichets fermés au Kindarena !

Cela fait plus de dix ans qu'un match de tennis de table français n'avait pas attiré autant de spectateurs : "La dernière fois, cela remonte à 2002-2003, lors de la finale des championnats de France", avance Julien Georges, responsable communication du SPO Rouen. A l'époque, 1 200 spectateurs étaient venus assister à ce duel au sommet.

Cette fois-ci, ce sont donc 1 050 spectateurs qui vont se masser dans les tribunes du Kindarena pour assister à ce duel normand de la 13e journée de Pro A. Une affluence énorme quand on sait qu'en moyenne, un match important de Pro A attire entre 300 et 400 spectateurs. "Lors de la finale de la Ligue des Champions remportée par Cergy-Pontoise en 2014, 600 personnes étaient venues", illustre Julien Georges.

Les raisons de cette affluence historique

Alors, comment expliquer ce succès ? Il y a d'abord l'affiche. Bien que respectivement dernier et avant-dernier du championnat, Rouen et Caen constituent les deux seules équipes normandes de Pro A. Ce derby n'en est que plus alléchant. Ensuite, le match aller à Caen avait été électrique : le SPO Rouen, mené 3-0, avait remporté les trois derniers matchs pour arracher le match nul dans une salle chauffée à blanc. Enfin, la qualité des joueurs en lice, pour une grande partie membres du top 100 mondial, reste un gage de spectacle pour les amateurs de tennis de table.

Mais l'affluence de ce derby s'explique aussi par une opération communication rondement menée. Outre les 300 places offertes à des jeunes pongistes haut-normands de moins de 15 ans, le SPO a sollicité sportifs et stars du show-biz pour faire la promo du derby. Les humoristes Elie Semoun et Arnaud Ducret y sont allés de leur petite vidéo, tout comme les pongistes Paul Gauzy, Alexandre Robinot ou Can Akkuzu.

Résultat: les 1 050 places sont parties en un éclair. De quoi faire raisonner les murs de la salle 1000 du Kindarena mercredi prochain.

Pratique. Mercredi 9 mars, à partir de 19h15, au Kindarena. Derby Rouen-Caen.