The Revenant, un film sauvage

Je vous présente aujourd'hui le film d'Alejandro González Iñárritu avec Leonardo Di Caprio et Tom Hardy « The Revenant ».

La Nature avec un grand N est un personnage aussi important que les humains dans ce film . L'étendue des déserts neigeux, les forêts aux hauteurs gigantesques, les animaux, mais aussi la météo souvent capricieuse durant cet hiver filmé. Les amateurs de grands espaces et de beaux plans seront ravis. Si comme moi vous avez joué à Assassin's creed III, vous y verrez un univers particulièrement familier...

La Nature est extrêmement silencieuse par essence et du coup le film s'en ressent. Il y a beaucoup de scènes de survie. C'est finalement plus une histoire de survie que de vengeance. Leonardo Di Caprio est ainsi seul la plupart du temps à lutter contre tout. C'est un peu le Mr Poisse. Imaginez tout ce qui peut arriver d'horrible dans la vie et vous avez son histoire. Même s'il a un rôle essentiellement silencieux, il est bon dans son rôle d'homme meurtri. En même temps , qui pouvait en douter ? Je ne suis cependant pas sûre que ça puisse lui permettre (enfin) de décrocher l'oscar. L'avenir nous le dira !

Côté casting, nous sommes bien servis avec un excellent Tom Hardy en sale type et un bon Domhnall Gleeson qui perd son grade de Général du côté obscur (Star Wars VII) pour celui de Capitaine.

L'histoire en elle-même tient en revanche sur un timbre poste. Je me demande si 2h36 (!!) ne sont pas un peu superflues. Heureusement Alejandro González Iñárritu est talentueux et nous garde attentifs avec les beaux paysages de cette lutte pour survivre de tous les instants. Mais je persiste à croire que nous n'aurions pas été punis avec un film plus court.

Il n'est pas étonnant que le film ait été interdit aux moins de 17 ans aux USA (interdit aux moins de 12 ans ici) car la violence est laissé à l'état sauvage aussi dans ce film .Certains scènes sont un peu dures, collant au plus près de la réalité. Nous avons l'habitude de la violence esthétisée au cinéma, ici nous redescendons rapidement sur terre !

The Revenant est un film avec de très beaux plans sur la Nature. Nous sommes allégoriquement catapultés dans l'Amérique des trappeurs du 19ème siècle. Un beau voyage bien suivi par de bons acteurs. Je note que le film aurait pu être plus court sans peine mais paradoxalement, je ne me suis pas ennuyée. The Revenant, le film à oscars d'Alejandro González Iñárritu, en ce moment au cinéma.