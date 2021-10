Le film du jour : Gatsby le magnifique

Le film devait initialement sortir fin 2012 mais Django Unchained (déjà avec Leonardo Di Caprio) devait sortir à cette période, puis le festival de Cannes l'a sélectionné.

C'est bien sûr l'adaptation du grand classique de Francis Scott Fitzgerald "Gatsby le magnifique". Avant de commencer ma critique, je tiens à préciser que je n'ai pas lu le livre avant la projection.



Ce "Gatsby" mérite t'il son suffixe "le magnifique", pas de suspense je vous réponds tout de suite avec un immense OUI !

Baz Luhrmann exploite le cinéma à son maximum. Chaque plan est dans la démesure, avec une esthétique infinie. Je pense notamment à l'une des premières scènes où les voiles des rideaux deviennent enchanteurs. On bave devant New York, on pleure de ne pas être invité dans les fêtes de Gatsby, on frissonne devant la rapidité des bolides de luxe.

Fantasque, démesuré

Tout cela est extrêmement grisant. Le procédé d'images nous donne vraiment l'impression d'être sur la route, aux côtés des acteurs. Toujours aussi décalé mais immensément juste, son choix des chansons actuelles pour illustrer un film d'époque. Superbe BO.

La mise en scène est au diapason du personnage de Gatsby. Fantasque, démesuré, gentleman, raffiné et extravagant. Leonardo Di Caprio EST Gatsby ! Il n'avait nullement besoin de le prouver à nouveau mais c'est définitivement l'un des meilleurs acteurs de sa génération. Son charisme et son charme opèrent toujours.

Un grand moment de cinéma

Le film pourrait se décomposer en 2 parties. La 1ère durant laquelle fait connaissance avec Gatsby. Tout comme les New Yorkais des années 20 c'est un personnage mystérieux.On sait juste que ses fêtes sont spectaculaires. Baz Luhrmann s'en donne à cœur joie.

Puis dans la seconde partie, on touche à l'intimité du personnage. Les sentiments prennent le pas sur la richesse, les plans se font plus rapprochés. Moins de fun mais plus d'émotions qui permettent de toucher l'essentiel de Gatsby.

On ressort du film avec l'impression d'avoir les cheveux ébouriffés, comme après un tour de grand 8, avec de l'adrénaline plein le sang, des étoiles dans les yeux, mais aussi quelques larmes et le cœur serré. Un grand moment de cinéma à ne pas manquer.

Le film n'a pas pu être visionné en 3D.