L'Agenda en Normandie : vendredi 12 février

MANCHE

Vendredi, il y a du football. L'US Avranches reçoit Epinal pour le compte de la 21ème journée de National. Coup d'envoi de la rencontre à 20h sur la pelouse du Stade Fenouillère.

Vendredi, la JS Cherbourg reçoit l'équipe de Billère. Coup d'envoi de la rencontre à 20h30 à la salle Chantereyne de Cherbourg.

Dimanche, assistez à l'avant-première du film d'animation "Zootopie". C'est une ville qui ne ressemble à aucune autre : seuls les animaux l'y habitent. C'est ce dimanche à 11h05 et à 16h15 au Cinémoviking de Saint-Lô.

CALVADOS

Samedi, assistez au concert de "Forever Gentlemen" avec Garou, Roch Voisine et Corneille. Smoking, paillettes et folies comme si nous étions à Vegas dans les années 50. C'est ce samedi soir à 20h au Zénith de Caen. Plus d'infos ICI



Dimanche, assistez à l'avant-première du film d'animation "Zootopie". C'est une ville qui ne ressemble à aucune autre : seuls les animaux l'y habitent. C'est ce dimanche à 11h et à 16h à l'UGC Ciné Cité de Mondeville.

Ce week-end, la ville de Cabourg vous invite pour fêter la Saint-Valentin. La commune se pare des couleurs de l'amour et vous accueille, que vous soyez en couple ou célibataire. Des animations seront également proposées au Casino. Plus d'infos ICI

ORNE

Jusqu'au 19 février, vous pouvez profiter d'une patinoire installée sur la place de l'Hôtel de Ville d'Argentan. L'entrée est à 5€, c'est 4€ pour les moins de 18 ans et les étudiants et c'est gratuit pour les enfants de moins de 5 ans.



Tout ce week-end, le Buffalo Circus s'installe à la base de loisirs de la Ferté-Macé. Des clowns, des acrobates et des animaux vous feront vivre un moment unique avec vos enfants. Rendez-vous, samedi et dimanche, pour en profiter.