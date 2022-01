Grêle du 16 juillet, le député réclame de l’aide

Le 28 juillet, Jean-Yves Cousin a demandé de l'aide au préfet Christian Leyrit pour les agriculteurs de Bures-les-Monts, Pleine-Oeuvres, Pont-Farcy, Dampierre, Sainte-Marie-Outre-l'Eau et Pont-Bellenger, victimes de la très forte averse de grêle du jeudi soir 16 juillet.



Il précise : "Les céréales ont été fortement endommagées d'où une perte financière importante pour les cultures destinées à la vente et une diminution sensible du fourrage pour l'hiver à venir. Ces pertes de récolte ont été évaluées à 50% d'où des baisses de chiffre d'affaires qui pourraient aller de 10 à 40% selon les exploitations." Et ceci dans une conjoncture déjà difficile avec la crise du lait...

