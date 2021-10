Tennis de table : le SPO Rouen n'y arrive toujours pas

Le SPO Rouen n'a pas vraiment fait illusion ce mardi soir à domicile face à Boulogne-Billancourt. Le premier match opposant l'international français Emmanuel Lebesson (n°21) à l'Espagnol du SPO Jesus Cantero (n°50) est vite réglé : le Français de Boulogne s'impose en trois sets secs malgré une belle réaction de Jesus lors de la première manche.

Le second match entre Paul Drinkhall (n°16) et Ruiwu Tan (n°19) est plus disputé : mais le Britannique de l'équipe francilienne fait à chaque fois la différence en fin de set avec des attaques fulgurantes. Malgré une balle de match sauvée et un troisième set remporté, le sino-croate du SPO s'incline en quatre sets.

Le SPO est déjà dos au mur. Heureusement, Wei-Dong Shi (n°38) remet les Normands sur les rails en s'imposant facilement face au jeune Français Hugo Batocchi (n°144) en trois sets.

Ruiwu Tan manque le coche

Au retour de la pause, place au match capital entre Ruiwu Tan et Emmanuel Lebesson. En cas de victoire, le SPO peut revenir à égalité. Et cela semble bien parti tant Ruiwu Tan est survolté. Il mène un set à zéro et 7-1 au deuxième set. Mais il se fait finalement rattraper et est défait 11/7 lors de cette manche. Il remporte malgré tout le troisième set mais finit par rendre les armes en cinq sets. Le SPO Rouen ne peut dès lors espérer qu'un match nul. Jesus Cantero fait difficilement le boulot face à Batocchi en cinq sets.

C'est sur les épaules de Wei-Dong Shi que repose l'espoir d'un score de parité. Mais le Chinois du SPO, malgré une belle résistance, ne peut rien faire face à la puissance de Drinkhall.

Un derby au Kindarena

Le SPO Rouen ne profite pas de la défaite de Caen à domicile face à Hennebont et reste lanterne rouge. Prochain match le 9 mars. Une rencontre de gala puisqu'elle opposera les deux équipes normandes dans la salle 1000 du Kindarena.