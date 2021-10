Paris (AFP). L'Opéra de Paris choisit l'une de ses étoiles après le passage éclair de Millepied

Aurélie Dupont, 43 ans, "a une grande connaissance de la maison", a souligné le directeur de l'Opéra, Stéphane Lissner, au cours d'une conférence de presse tendue, à laquelle ont assisté l'ancien patron du ballet et celle qui lui succédera en septembre. "Elle connaît chaque danseur, elle connaît bien l'administration. C'est sa maison", a-t-il ajouté au sujet de l'ex-étoile, qui a fait ses adieux à la scène en mai dernier, après avoir atteint l'âge légal de la retraite des danseurs de l'Opéra de Paris. Aurélie Dupont, belle brune longiligne, a fait toute sa carrière à l'Opéra de Paris, où elle a passé 32 ans, dont 17 en tant qu'étoile. Elle est l'épouse d'une autre étoile, le danseur Jérémie Bélingard. Benjamin Millepied avait confirmé à la mi-journée les rumeurs de départ en officialisant par communiqué sa démission, seulement 14 mois après une arrivée auréolée de glamour. Le chorégraphe de 38 ans, époux de l'actrice Natalie Portman, a exprimé son désir de retrouver "à 100%" la création chorégraphique. "Mes fonctions de directeur de la danse occupent aujourd'hui une telle place qu'elle réduit considérablement celle, essentielle à mes yeux, de la création et de l'expression artistique", a-t-il expliqué. Devant la presse, Benjamin Millepied a expliqué qu'il était "important d'avancer rapidement, de ne pas être malhonnête avec cette compagnie". Il a salué le choix d'Aurélie Dupont en rappelant qu'elle avait été sa "muse" dans plusieurs ballets créés pour l'Opéra. Puis il s'est éclipsé sans répondre à aucune question, pour aller préparer la générale de son nouveau ballet prévue jeudi soir. Les premiers pas à l'Opéra de Benjamin Millepied avaient pourtant été salués comme une petite "révolution". Symbole de jeunesse et de modernité, il ne cachait pas sa volonté réformatrice. - La 'greffe' n'a pas pris - Soucieux de leur santé, il avait fait changer l'été précédent son arrivée les planchers de danse et introduit la médecine du sport à l'opéra. Très critique sur la rigidité de l'enseignement et du concours de promotion, il souhaitait faire émerger des individualités, insuffler "du plaisir dans la danse" à l'opéra de Paris. Trop vite? "Benjamin fait tout très vite", commente un bon connaisseur de l'Opéra. "Il n'avait pas mesuré que le poste implique 80% de tâches administratives et 20% seulement d'artistique." La "greffe" à la tête de la compagnie de 154 danseurs du "danseur principal" du New York City Ballet n'a pas fonctionné, confirment plusieurs sources proches du ballet. Ses jugements à l'emporte-pièce - il a comparé le ballet à "du papier peint" - et son impatience face aux lourdeurs administratives ont creusé le fossé avec une bonne partie du corps de ballet. "Il y a eu des incompréhensions", a reconnu le délégué syndical du ballet Erwan Le Roux, élu par la compagnie, tout en soulignant que "les danseurs n'ont pas fait grève, ils ont continué à danser". Aurélie Dupont a affiché sa volonté de "continuer le travail de Benjamin" sans brusquer la troupe: "L'Opéra est une vieille dame. On ne peut pas tout changer tout de suite. Je vais prendre mon temps", a-t-elle souligné. Fleur Pellerin a souligné "la force et l'expression" d'Aurélie Dupont sur scène. "Elle saura, je n'en doute pas, mettre ces qualités et l'excellence de son parcours au service de l?Opéra", a ajouté la ministre de la Culture, tout en saluant "l'immense talent" et "l'audace" de Benjamin Millepied. Benjamin Millepied a créé en 2011 sa propre compagnie à Los Angeles, L.A. Dance Project, comme un "laboratoire" mêlant plusieurs disciplines (danse, musique, art plastique). Il pourra s'y consacrer davantage, tout en restant en contact avec le ballet de l'Opéra de Paris, avec qui deux créations sont programmées la saison prochaine (2016-2017).

