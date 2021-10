Paris (AFP). Le chorégraphe star Benjamin Millepied quitte le Ballet de l'Opéra de Paris

"Après mûre réflexion, j'ai décidé de mettre fin à mes fonctions de directeur de la danse", a indiqué jeudi, dans un communiqué, l'époux de l'actrice israélo-américaine Natalie Portman, quelques heures avant une conférence de presse du directeur de l'Opéra, Stéphane Lissner, annoncée en urgence après des rumeurs de départs insistantes. "Mes fonctions de directeur de la danse occupent aujourd'hui une telle place qu'elle réduit considérablement celle, essentielle à mes yeux, de la création et de l'expression artistique", a expliqué le chorégraphe de 38 ans. Benjamin Millepied Selon des sources proches du ballet, la "greffe" à la tête de la compagnie de 158 danseurs du très people "danseur principal" du New York City Ballet n'a pas eu lieu. Les premiers pas à l'Opéra de Benjamin Millepied, qui avait pris ses fonctions en novembre 2014, avaient pourtant été salués comme une petite "révolution". Symbole de jeunesse et de modernité, il ne cachait pas sa volonté réformatrice. Les jeunes danseurs du ballet ont notamment apprécié d'être propulsés dans les créations qu'il a signées pour l'Opéra, bousculant la hiérarchie qui veut que seuls les danseurs en haut de l'échelle soient en vedette. Très investi en faveur de la santé des danseurs, il a aussi fait changer les parquets pour ménager leurs articulations et fait venir des spécialistes de la santé du sport. Et le versant glamour de son couple n'est sans doute pas pour rien dans l'afflux de mécénat, notamment grâce à l'instauration d'un gala de début de saison. Mais Benjamin Millepied, brun gracile à l'éternelle barbe de trois jours, a peut-être sousestimé les pesanteurs du poste. "Benjamin n'avait pas mesuré que le poste implique 80% de tâches administratives et 20% seulement d'artistique", a confié jeudi à l'AFP un très bon connaisseur de l'Opéra. "Il a voulu réformer vite, parce qu'il fait tout très vite, et il n'a pas été soutenu par la direction de l'Opéra", ajoute-t-il. - le ballet comparé à du "papier peint" - Selon l'ancienne directrice de la Danse de l'Opéra de Paris Brigitte Lefèvre, qui a dirigé pendant vingt ans la prestigieuse compagnie, le chorégraphe "n'avait aucune expérience de la direction d'une grande compagnie". La participation du danseur à des campagnes de publicité, sa chorégraphie en ouverture du dernier festival de cinéma de Cannes où Natalie Portman présentait son premier film ont par ailleurs pu agacer. Ses déclarations très critiques sur le ballet qu'il dirige dans un récent documentaire diffusé sur une chaîne française ont aussi beaucoup choqué: il déplorait l'absence de "plaisir" dans le corps de ballet qu'il assimilait à "du papier peint". Un départ de l'Opéra devrait lui permettre de retrouver sa compagnie basée à Los Angeles, où son épouse, avec qui il a un fils, pourra conduire plus facilement sa carrière internationale. La comédienne, qui professait un véritable engouement pour Paris à ses débuts, a déchanté avec les attentats jihadistes de janvier 2015 (17 morts) ayant notamment visé Charlie Hebdo et un magasin cacher. Elle confiait en mai l'an dernier à la revue The Hollywood Reporter s'être rendue compte "à quel point nous sommes différents culturellement, profondément différents" et avouait sa nervosité en tant que juive. L'actrice avait adouci son propos le 24 janvier sur une chaîne française en jugeant "vraiment merveilleux de pouvoir vivre à Paris". En dix ans, Benjamin Millepied, initié tout petit à la danse par sa mère, a signé plus d'une vingtaine de pièces, y compris pour l'Opéra de Paris avec qui il restera en contact via deux autres créations programmées la saison prochaine (2016-2017). Le choix du futur directeur de la danse par le directeur de l'Opéra de Paris sera examiné à la loupe. Selon Brigitte Lefèvre, le "bon sens" devrait conduire à nommer un ancien danseur du ballet.

