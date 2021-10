Tennis de table : le SPO Rouen impuissant à Hennebont

Le match commence mal pour les Rouennais. Dans le match entre le leader adverse Chih-Yuang Chuang (n°2 fr) et le meneur de facto du SPO Jesus Cantero (n°50), le premier s'impose facilement, en trois sets secs. La seconde opposition est bien plus âpre entre Dimitrij Prokopcov (n°25) et le Rouennais Wei-Dong Shi (n°38) : le Normand emmène son adversaire jusqu'au cinquième set mais encaisse un sévère 11-5 lors de l'ultime manche.

Le SPO Rouen est déjà bien mal embarqué pendant cette rencontre. Et le troisième match est encore plus cruel pour les hommes d'Eric Varin. Ruiwu Tan (n°20) et Kalinikos Kreanga (n°24) livrent une rencontre épique mais le second finit par s'imposer 17-15 lors du cinquième set décisif. Le SPO Rouen ne peut dès lors espérer qu'un match nul.

Jesus Cantero sauve l'honneur

Après la pause, Jesus Cantero sauve l'honneur Rouen comme bien souvent cette saison en venant à bout en cinq sets de Prokopcov. Le dernier match donne la victoire à Hennebont avec la victoire de Chuang sur Ruiwu Tan en quatre sets.

Au classement, Rouen reste dernier et compte trois points de retard sur Caen qui a également été défait par Cergy-Pontoise. Prochain match le 9 février à domicile face à Boulogne-Billancourt.