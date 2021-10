Elle utilise une boule de bain comme du savon, elle finit rose fluo !

Prenant la boule effervescente pour du savon, la jeune femme n'a en réalité pas pris le temps de lire les consignes d’utilisation de ses cosmétiques. Mécontente de son expérience, Abi Shenton prend la décision d'écrire à la marque de cosmétiques Lush.



Mais les jeunes de nos jours ne connaissent plus le bon vieux papier dans une enveloppe... Non, les jeunes désormais prennent des selfies et postent leurs messages à l'attention des marques sur les réseaux sociaux...



On imagine du coup l'extrême viralité de son post sur twitter.



« Juste une petite question : Vos produits sont-ils censés teindre la peau humaine en rose fluo ? » en joignant une photo de son visage rose fluo.



Son teint écrevisse/coup de soleil intégral a fait le tour du web.