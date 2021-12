La police alertée pour un enlèvement d'enfant... c'était un nain de jardin

Mercredi dernier, plusieurs automobilistes ont signalé la présence d’un homme errant le long de l’autoroute, avec un jeune enfant dans les bras.



Rapidement, les autorités ont déployé les moyens, et les patrouilles nécessaires pour rechercher l'homme. Une fois retrouvé, les policiers ont vite été rassurés. Le soit-disant corps que portait l’homme n’était pas un enfant, mais simplement un nain de jardin. Mais l'individu a tout de même avoué quelque chose à la police... : il venait de le voler dans les environs.





Amusée par la situation, et avec beaucoup d'humour, la police a rassuré la population en publiant sur twitter la photo du nain accompagné du commentaire ''Sain et Sauf''.





Now safe and well in our office after being taken from a pedestrian M60 J2. This is a Missing from Gnome Enquiry ! pic.twitter.com/Yijh0xJAQk — GMP Traffic (@gmptraffic) 23 février 2016









Depuis qu’il a été récupéré, ce nain de jardin est un nain heureux : Les policiers postent régulièrement des photos de leur nouvelle mascotte, nommé ''Gnorman the Gnome''





Gnorman the Gnome has misunderstood when we told him he had created a riot in the media https://t.co/68ABmITLXV pic.twitter.com/Gvem1EbNNM — GMP Traffic (@gmptraffic) 25 février 2016









Gnorman the Gnome has already got into bad Hobbits and found the Elf service vending machine on his break pic.twitter.com/qrcaQWlz7d — GMP Traffic (@gmptraffic) 25 février 2016









Gnorman has been trying out our breath kits amongst other things today! pic.twitter.com/wplUhg6WnK — GMP Traffic (@gmptraffic) 24 février 2016









Good Evening. A Group coming on duty and we have a special guest with us tonight. Gnorman has asked to work with us. pic.twitter.com/WF1rakSaep — GMP Traffic (@gmptraffic) 24 février 2016