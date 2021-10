Mine d'or Musique: les sorties CD de la semaine du 6 juin

Voici les sorties d'albums de la semaine :



Arctic Monkeys



Les Arctic Monkeys sortent un nouvel album studio aujourd'hui ! Le quatuor de Sheffield signe leur 4ème album « Suck it and see ». Le précédent avait laissé les fans sur leur faim, ici le son indé revient en force et il est surtout plus rock. Les musiques sont plus accrocheuses. Je vous propose de regarder le clip du 2ème single issu de cet album : « Don’t Sit Down Cause I’ve Moved Your Chair »



Ycare



Ycare, découvert dans l'émission « la nouvelle star » sort son 1er album .Initialement prévu en mars, il a fini par débarquer en ce 6 juin sous le nom de « lumière noire ». Vous avez pu le découvrir sur Tendance Ouest avec le hit « Lapdance ». Sous prétexte d’une rencontre avec une créature de la nuit et de l’obsession du jeune homme pour cette fille, Le véritable Lap Dance dont parle Ycare se révèle: le jeu social, la séduction, la comédie humaine … N'oubliez pas, le 21 juin Ycare viendra chanter sur la scène du Tendance Live Show aux pieds des remparts de Saint Lô.



Depeche Mode (remixes)



On termine avec la sortie des plus grands hits de Depeche Mode mais remixés. Vous les trouvez réunis dans l'album « Remixes 2 : 81-11". Le précédent CD de remix du groupe s'arrêtait en 2004, on retrouve donc plus de morceaux de la dernière décennie, ce qui prouve que le groupe est toujours au top. Dans cet album, les anciens membres du groupe ont été sollicités et côtoient les actuels sur quelques titres. Depeche Mode est à la pointe de la remix culture depuis trois décennies et ce n'est pas pour rien que les Black Eyed Peas ont enregistré une version personnelle d'un de leurs titres « Just Can't get enough ». L'album sort en version simple, en version triple CD et en coffret de 6 maxis vinyles. Single à succès des années 90, "Personal Jesus", extrait de «Violator», est également décliné ici en plusieurs remixes, c'est ce que je vous propose d'écouter et regarder maintenant.



