Depeche Mode, nouvel album en 2013

Le groupe Depeche Mode a dévoilé les dates d'une grande tournée européenne, qui passera entre autres par le Stade de France le 15 juin 2013.

Le nouvel album du groupe, treizième de leur discographie, succédera à Sounds of the Universe, sorti en 2009. Le titre de cet opus n'a pas encore été révélé.



Dave Gahan, Martin Gore et Andy Fletcher donneront 34 concerts dans 25 pays européens avant de s'envoler pour l'Amérique du Nord. Cette grande tournée débutera le 7 mai 2013 à Tel Aviv (Israël) et s'achèvera le 29 juillet à Minsk (Biélorussie). En France, le groupe se produira le 15 juin au Stade de France et le 16 juillet aux Arènes de Nîmes.