Twilight Chapitre 4 rafle tous les prix et sort sa nouvelle bande-annonce

L'equipe de Twilight a d'ailleurs pratiquement tout raflé aux Mtv Movie Awards à savoir, le meilleur film, le meilleur baiser, les meilleures performances feminine et masculine et le meilleur combat. Bella fait son choix : elle s’apprête à épouser Edward . Mais le jeune homme honorera-t-il sa part du marché ? Acceptera-t-il de la transformer en vampire et d’accepter de la voir renoncer à sa vie humaine ?Retrouvez cette bande annonce ci-dessous !





Les studios Disney souhaiteraient engager Tim Burton pour la réalisation du cinquième épisode de sa série Pirates Des Caraïbes. Déjà approché pour le quatrième volet Pirates Des Caraïbes : La Fontaine De Jouvence, actuellement à l'affiche, Tim Burton pourrait succéder à Rob Marshall qui aurait décliné l'offre de Disney. L'arrivée du cinéaste permettrait à la franchise de s'orienter vers une nouvelle voie et de conserver son acteur principal Johnny Depp dont la participation n'est pas encore assurée.



Les studios Warner Bros. envisagent de remettre au goût du jour le mythe de Tarzan à travers une trilogie. Enfant sauvage recueilli et élevé par des singes, Tarzan est né de l'imaginaire du romancier britannique Edgar Rice Burroughs au début du XXème siècle. Son passage au cinéma a permis au personnage d'acquérir une popularité auprès du grand public. Parmi ses interprètes notables figurent le champion olympique Johnny Weismuller et le Français Christophe Lambert.