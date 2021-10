L'Agenda en Normandie : vendredi 29 janvier

MANCHE

Samedi, à Equeurdreville-Hainneville, le Festibal fête ses 10 ans. C'est un bal déguisé pour les 3-12 ans ans qui invite les enfants et leurs parents pour s'amuser au son du groupe «La vache qui rock». Dès 14h des ateliers seront proposés et le concert débutera à 15h30. C'est ce samedi à l'Agora. L'entrée est à 2€. Plus d'infos ICI

CALVADOS

C'est le Jour-J pour le Tendance Live Normandie au Zénith de Caen. Sur scène, il y aura Anggun, Julie Zénatti, Willy William, Vitaa, John Mamann ou encore Sidoine. Un concert organisé à l'occasion de la réunification de la Normandie par un média indépendant et normand. Ouverture des portes à 19h et début du concert à 20h15 avec School of Rock, le groupe d'élèves caennais.

Dimanche, le SM Caen reçoit l'OGC Nice pour le compte de la 23ème journée de Ligue 1. Coup d'envoi de la rencontre à 14h sur la pelouse du Stade Michel d'Ornano. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tedanceouest.com

Le Festival Graine de mots continue à Bayeux. Dimanche, assistez au spectacle "Looking for Alceste, c'est à 16h à la Halle aux Grains. "Couleur corbeau" se jouera à 17h15 à l'Auditorium et "Le Coeur au bord des lèvres" à 18h au Mot de la Faim. Toutes les infos ICI



ORNE

Ce vendredi, le Centre Socioculturel Fertois vous invite à la 9ème édition de sa soirée jeux. Plus de 50 jeux seront à votre disposition. Cette soirée est gratuite, ouverte à tous, et se tient ce vendredi soir de 20h à 22h30. Plus d'infos ICI