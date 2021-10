L'Agenda en Normandie : mercredi 27 janvier

MANCHE

Le forum des métiers et des formations du Nord Cotentin se tient ce mercredi et ce jeudi à la Cité de la Mer. Ce mercredi vous pouvez y accéder de 8h30h à 12h et de 13h30 à 18h30 et ce jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. L'entrée est libre et gratuite. Retrouvez toutes les infos ICI

A partir de samedi et jusqu'au 14 février, la fête foraine s'installe à Saint-Lô. La plage verte accueille de nombreuses attractions pour petits et grands. Vous pourrez en profiter le mercredi de 14h à 19h, le vendredi et le samedi de 14h à 1h du matin et le dimanche de 14h à 20h30.

CALVADOS

Le Festival Graine de Mots se tient à Bayeux juqu'au 7 février. Ce mercredi après-midi, vous pouvez assister au spectacle "Avant les mots", c'est à 16h à l'Auditorium de Bayeux. Ce spectacle est ouvert aux enfants à partir de 1 an. Tarif unique de 6€. Retrouvez toute la programmation ICI



Vendredi, assistez à l'avant-première du film "Les Tuche 2" avec Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty. Grâce à l'argent de ses parents, gagné au loto, le benjamin de la fratrie, part un mois à Los Angeles. Il rencontre la fille d'un célèbre financier américain. Impressionné par cette famille, il se sent obligé de mentir sur la sienne, persuadé qu'elles ne se rencontreront jamais... jusqu'à ce que les Tuche débarquent à Los Angeles. C'est ce vendredi soir à 19h30 à l'UGC Ciné Cité de Mondeville.

ORNE

Vendredi se tient à Alençon la Nuit de l'Orientation. Un lieu d'échange et de rencontre pour choisir son métier et sa formation. Collégien, lycéen, étudiant, trouvez les réponses à vos questions ce vendredi de 17h à 22h à la Halle aux Toiles d'Alençon. L'entrée est gratuite.

La Foire de la Chandeleur ouvre ce samedi à Alençon sur l'esplanade du Hertré. L'occasion de profiter de 80 manèges et attractions et de plusieurs nouveautés cette année. Vous allez pouvoir en profiter jusqu'au lundi 16 février. Notez que la Foire sera ouverte tous les jours pendant les prochaines vacances scolaires, de 14h à 23h.

Dimanche, les Festivités du Haut Perche organisent un concert québécois. Le groupe «Le bruit court dans la ville» se produira à la salle Zunino de Tourouvre à 17h30. L'entrée est à 10€, c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.