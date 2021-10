L'Agenda en Normandie : lundi 25 janvier

MANCHE

Mardi, assistez à l'avant-première du film «Encore Heureux» avec Sandrine Kiberlain et Edouard Baer. Marie est un peu fatiguée de l'insouciance de son mari, cadre sup au chômage depuis 2 ans. Et elle est très tentée de se laisser séduire par ce bel inconnu qui lui fait la cour. C'est ce mardi soir à 20h au Méga CGR de Cherbourg en Cotentin.

Samedi, à Equeurdreville-Hainneville, le Festibal fête ses 10 ans. C'est un bal déguisé pour les 3-12 ans ans qui invite les enfants et leurs parents pour s'amuser au son du groupe «La vache qui rock». Dès 14h des ateliers seront proposés et le concert débutera à 15h30. C'est ce samedi à l'Agora. L'entrée est à 2€. Plus d'infos ICI

CALVADOS

Ce lundi, assistez à l'avant-première du film "Spotlight" avec Michael Keaton. Ce film retrace l'enquête du Boston Globe. Une équipe de journalistes d'investigation, baptisée Spotlight, a enquêté pendant 12 mois sur des suspicions d'abus sexuels au sein d'une des institutions les plus anciennes et les plus respectés au monde. C'est ce lundi soir à 19h45 à l'UGC Ciné Cité de Mondeville.

Tout ce week-end, l'association "Les amis du disque" organise des Puces Musicales au Molay-Littry. Au programme : ventes, achats et échanges de vinyles, CD K7, DVD, livres, affiches ou encore de partitions et d'instruments. C'est samedi et dimanche de 9h à 18h à la salle des fêtes. L'entrée est gratuite.

ORNE

Ce lundi, assistez à l'avant-première du film «Encore Heureux» avec Sandrine Kiberlain et Edouard Baer. Marie est un peu fatiguée de l'insouciance de son mari, cadre sup au chômage depuis 2 ans. Et elle est très tentée de se laisser séduire par ce bel inconnu qui lui fait la cour. C'est ce lundi soir à 20h au Méga CGR de Saint-Saturnin.

La Foire de la Chandeleur ouvre ce samedi à Alençon sur l'esplanade du Hertré. L'occasion de profiter de 80 manèges et attractions et de plusieurs nouveautés cette année. Vous allez pouvoir en profiter jusqu'au lundi 16 février. Notez que la Foire sera ouverte tous les jours pendant les prochaines vacances scolaires, de 14h à 23h.

Dimanche, les Festivités du Haut Perche organisent un concert québécois. Le groupe «Le bruit court dans la ville» se produira à la salle Zunino de Tourouvre à 17h30. L'entrée est à 10€, c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.