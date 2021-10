Idées loisirs en Normandie pour ce week-end du 23 et 24 janvier

MANCHE

La 4ème édition des Essenciels se tient vendredi et tout ce week-end au Théâtre de Saint-Lô. Cette manifestation a pour objectif de faire connaître au grand public la diversité et la richesse des pratiques artistiques sur le territoire et ainsi faire découvrir les carrières dans ce domaine. Vous retrouvez plus d'infos sur la page Facebook «Les EssenCiels».

Le Salon du Mariage de Saint-Lô se tient tout ce week-end. Tous les professionnels du mariage sont présents. Des défilés sont proposés à 14h30 et 17h samedi et à 11h, 14h30 et 17h dimanche. Rendez-vous, au parc des expositions de Saint-Lô de 10h à 19h. L'entrée est à 3€, c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Ce week-end, l'association Poneys sous les Pommiers organise une tournée des As CSO au Pôle Hippique de Saint-Lô. L'élite des cavaliers poneys et 3 poneys champions d'Europe fouleront les pistes du Pôle Hippique. Rendez-vous, samedi et dimanche, rue des écuyers à Saint-Lô. L'entrée est gratuite.

Le Salon Mode et Mariage se tient tout ce week-end à Granville. Tous les professionnels du mariage sont présents. Des défilés et un tirage au sort pour remporter de nombreux lots sont également organisés. Rendez-vous samedi et dimanche à la salle Hérel de Granville, l'entrée est à 2€.

Samedi, l'US Granville reçoit l'équipe de Sarreguemines pour les 16èmes de finale de la Coupe de France. La rencontre se jouera sur la pelouse du Stade Louis Dior à Granville. Coup d'envoi de la rencontre à 18h. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com Plus d'infos ICI

Dimanche, à Saint-Martin-de-Bréhal, se tient un championnat régional de cross-country. Rendez-vous, ce dimanche, sur l'hippodrome de Saint-Martin-de-Bréhal à partir de 11h. L'entrée est gratuite. Retrouvez toutes les infos ICI

CALVADOS

Le Mois de la Montagne continue. Au programme : escalade en famille au gymnase du Château d'eau de la Guérinière à Caen, ce samedi de 10h à 12h. Et randonnée de 21 km, ce dimanche à 9h30, depuis la salle des fêtes d'Esson. Le Mois de la Montagne c'est jusqu'au 13 février et c'est gratuit. Plus d'infos ICI



A Fond D'Cale enregistre en ce moment son 5ème album. A cette occasion, le groupe présente ce samedi ses nouvelles compositions lors d'un concert. C'est à 20h30 à l'Espace Tandem à Caen. L'entrée est à 5€. Plus d'infos ICI



Ce samedi, découvrez la Nuit de la Bretagne, le 1er grand spectacle musical 100% breton. Au total près de 80 musiciens et danseurs vous proposent une soirée exceptionnelle, les tarifs sont compris entre 38€ et 54€ par personne. C'est à 20h30 au Zénith de Caen.

Dimanche, assistez au spectacle "Les stars" avec Daniel Prévost et Jacques Balutin. C'est l'adaptation de la comédie "The sunshine boys" crée à Broadway dans les années 70 et récompensée à plusieurs reprises. Rendez-vous, ce dimanche, à 16h au Zénith de Caen. L'entrée varie de 38€ à 43€.

ORNE

Samedi, assistez au concert du duo de VKNG à La Luciole à Alençon. C'est ce samedi à 21h. L'entrée est à 12€ sur place, c'est 10€ pour les étudiants. Plus d'infos ICI

Dimanche, une randonnée VTT est proposée à Rémalard. Un départ groupé est prévu à 8h30 sur le parking du collège de Rémalard pour une distance de 30 km. Inscriptions sur place le jour même.

Dimanche, un après-midi jeux de société avec «Au coin du jeu» est proposé à Alençon. Il y aura des jeux de société, des jeux de plateau ou encore des jeux en bois. Un goûter et une tombola seront mis en place. C'est ce dimanche à partir de 14h à l'Espace Pyramide au Théâtre d'Alençon. C'est gratuit et ouvert à tous. Toutes les infos ICI