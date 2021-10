Vit-on l'âge d'or de la BD à Rouen ?

Le 9 décembre dernier, une BD-ovni paraît dans les librairies. Son nom : Rouen, de Rotomagus à Rollon. Son scénariste : l'éditeur rouennais Olivier Petit. Ses plumes : neuf dessinateurs qui se partagent autant de chapitres. Cette BD, qui a pour ambition de retracer en cinq tomes l'histoire de la ville entre 52 et 946, affiche déjà son succès : "En un mois, 4 000 exemplaires ont été vendus", se réjouit Olivier Petit. Une réussite qui montre non seulement que les Rouennais aiment redécouvrir leur ville mais aussi, et surtout, que Rouen et la BD forment un couple qui fonctionne depuis maintenant 20 ans.

Un vivier rouennais

dynamique et soudé

Cela fait 20 ans aussi que le paysage des bulles locales est symbolisé par un homme, Fred Duval. Le scénariste de Code Mc Callum, Travis ou de la série Jour J a initié un repas mensuel rassemblant éditeurs, libraires, scénaristes et dessinateurs. Il est également à l'origine de la Route du Livre, un événement où le public va à la rencontre des auteurs dans les différentes librairies. Aujourd'hui, il regarde le vivier rouennais avec enthousiasme : "Il y a toujours eu beaucoup d'auteurs et de dessinateurs à Rouen, cela peut s'expliquer par la proximité avec Paris. On est environ 25, avec la particularité d'avoir beaucoup de scénaristes, et on essaye d'entretenir ce dynamisme." Une dynamique si bien entretenue qu'aujourd'hui, la jeune génération toque à la porte. Gaëlle Levalet, une dessinatrice rouennaise de 24 ans, n'a encore rien publié mais ce sera le cas dans quelques mois : "Avec Jean-Blaise Djian (scénariste bas-normand auteur des Fatal Jack), nous préparons une BD jeunesse. Nous suivons l'histoire d'un garçon de dix ans avec une boîte de conserve sur la tête. Elle a un impact sur sa vie et l'on essaye de comprendre pourquoi il la porte." Elle aussi regarde ses confrères avec enthousiasme : "Ici, il y a un vrai réseau soudé, qui bouge beaucoup. J'ai étudié à Nantes, où il y a une école spécialisée, mais je n'ai pas trouvé le même réseau qu'ici."

Si la BD vit "une forme d'âge d'or" selon Fred Duval, en France comme à Rouen, le revers de la médaille existe également. Fred Sendon, fondateur de la librairie spécialisée Au Grand Nulle Part, chiffre le phénomène : "Quand j'ai ouvert, en 2002, 1 000 BD sortaient chaque année. Aujourd'hui, il y en a 5 000." Difficile de se distinguer dans cet océan de bulles. Julien Hugonnard-Bert, encreur de comics, renchérit : "Il y a une bulle BD qui n'a pas encore éclaté. 5 000 BD sortent chaque année mais la moyenne des ventes est faible. On propose de plus en plus de nouveautés à un lectorat restreint qui ne peut pas supporter toutes ces sorties." Mais à Rouen, les auteurs et libraires restent confiants. Alors que Fred Duval rappelle que "tous les genres sont représentés ici" et que Pierre-Julien Cledat, gérant de Funambules, assure que "n'importe quel thème est décliné aujourd'hui en BD", Fred Sendon, conclut : "Oui, il peut y avoir des BD sans intérêt. Mais il y a aussi du bon, du très bon, et du chef-d’œuvre chaque année."