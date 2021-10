Val-de-Reuil : naissance de bébés crocodiles à Biotropica

Carnet rose à Biotropica. Des bébés crocodiles faux gavials d'Afrique (aussi appelés crocodile à nez allongé) sont nés. La serre zoologique a réussi à obtenir une ponte cet été. A l’issue d’une incubation qui a duré 92 jours, des petits museaux ont commencé à percer les coquilles. Ces faux gavials miniatures ne pesaient que 75 grammes à la naissance.

Le crocodile le plus menacé de la planète

Ce crocodile miniature est le plus menacé de la planète. Il ne reste que 400 faux gavials en Afrique de l'ouest. Une espèce qui menace de disparaître dans les quinze prochaines années si aucune mesure de protection forte n'est prise. "A l’heure actuelle, dans le monde, on ne trouve qu’une soixantaine d’individus en captivité et seul un zoo situé en Floride les reproduit", indique-t-on à Biotropica.

Biotropica reste ouvert pendant les vacances scolaires, sauf le 25 décembre et le 1er janvier. Ne manquez pas le goûter des crocos, tous les dimanches à 17h30.