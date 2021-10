Joachim Garraud et vos sorties club en Normandie ce samedi 26 décembre

Joachim Garraud vient mixer aux planches à Deauville pour notamment vous présenter son nouvel album 96/24.

Au Milton à Baudre Sébastien Santovito alias DJ Fou du Collectif Métissé vient mettre l'ambiance dans le cadre de la Bordé Like.

Au Koncept à Lessay champagne, cotillons et petit dej' pour la before du nouvel an avant la grosse soirée du passage à la nouvelle année la semaine prochaine.



A l'Agrion au moulin de Ver on fête les anniversaires du mois avec 6 entrées offertes à tous les natifs de décembre.

Même thème au Skull Club à Giéville avec entrée gratuite aux natifs du mois avant 1h et DJ Gun et Kirikoo aux platines.