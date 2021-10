C'est l' Azerbaïdjan qui a remporté, pour la première fois, le mythique trophée, avec le duo Ell et Nikki , qui s'est imposé avec sa chanson «Running scared» («La peur au ventre») devant l'Italie et la Suède.



L'Azerbaïdjan succède à l'Allemagne, vainqueur l'année dernière, et à la Norvège, en 2009.





