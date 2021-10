Un rouennais à l'Eurovision

En ce moment en tournée dans les pays de l'Europe de l'est pour y convaincre le plus grand nombre, le jeune ténor s'échauffe la voix avant le jour J. Malgré sa voix exceptionnelle et son charisme inné, la concurrence va être dur pour le jeune rouennais, puisque une quarantaine de pays sont représentés.

Un avenir tout tracé

Après avoir commencé le chant à 9 ans, Amaury Vassili sait dès son plus jeune âge que chanter et monter sur scène va faire partie de son quotidien. Présenté comme le plus jeune ténor professionnel au monde, il suit une formation musicale en dehors du circuit classique emprunté par les chanteurs d'art lyrique. Il remporte la coupe de France de la chanson française en 2004, fait la première partie de David Hallyday en 2005, sort un premier album en 2009 vendu à 200 000 exemplaires et aujourd'hui se produit sur la scène européenne devant des millions de téléspectateurs, les portes du succès s'ouvrent de plus en plus au jeune rouennais. Dores et déjà double disque de platine, Amaury Vassili s'exporte à l'international et compte 50 000 disques écoulés à l'étranger et plusieurs dizaine de milliers de fans au Canada, en Afrique du Sud ou en Corée du Sud. Avec cette carrière bien entamée, l'espoir renaît pour remporter cette compétition que la France n'a plus gagnée depuis 34 ans. A l'occasion du concours, le jeune chanteur lyric à l'intention d’interpréter un chant corse. Proche de l'italien, cette langue régionale semble convenir parfaitement pour un chant d'opéra, spécialité d'Amaury Vassili. Pressenti comme l'un des favoris, Amaury Vassili arrive en tête d'après de nombreux bookmaker, rendez-vous samedi soir pour savoir s'ils ne se trompent pas.